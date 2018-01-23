Общество
23 Января 2018 15:05
Конституционный суд принял ежегодное послание Президенту и Национальному собранию
Среди главных задач, обозначенных экспертами, - стабильность и динамика правового регулирования. Только за прошлый год ведомство проверило на соответствие 31 закон, принятый парламентом до подписания Президентом. Ни один из них не противоречил нормам Конституции. Но, по словам председателя Конституционного суда, не обошлось и без небольших законодательных дефектов.
В частности, Конституционный суд рекомендовал законодателям в следующем году рассмотреть вопрос о свободном доступе адвокатов для оказания юридической помощи в уголовных процессах.
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