Конкурс детского творчества "Пасха в Minsk World" прошел в Беларуси

21 Апреля 2018 21:37

Конкурс детского творчества, в котором юным художникам было предложено поучаствовать в определении будущего облика столицы, прошел в Беларуси. Мнения финалистов "Пасха в Minsk World" будут учитываться специалистами проекта Minsk World. Уже сегодня в столице строится город внутри города. Уже в ближайшем будущем Minsk World – это 24 жилых квартала, каждый из которых будет посвящен отдельным странам, знаменитым людям, памятным событиям. Как выглядит столица мечты для самых маленьких белорусов - узнавала Юлия Гризунт.

Dana-центр стал настоящей выставкой будущего. На стенах — около 200 работ маленьких белорусов, которые отметили члены профессионального жюри компании Dana Holdings.

Маленьким участникам конкурса нужно было изобразить город своей мечты. Это задание выбрано неслучайно. Сегодня, когда в столице возводятся такие крупные комплексы, как Minsk World, важнее всего услышать мнение нового поколения белорусов.

Некоторые идеи маленьких художников по-настоящему удивляют. По крайней мере, если бы семья Шидловских взялась за строительство города, он был бы вертикальным! За оригинальность - третье место.

11-летняя Анна Молочко уверена, что будущее за огромными небоскребами, только у каждого дома обязательно должен быть свой сад, желательно с озером и животными. Мечтой о таком экогороде будущего вдохновились и судьи конкурса. Анна взяла первое место в конкурсе.

Конкурс был приурочен к Пасхе. На всех работах изображены атрибуты светлого праздника. Кстати, все эти проекты участники подготовили всего за 1 месяц. Юным художникам пришлось очень постараться. Например, Ангелина Казючиц, серебряный призер, представила картину, где, кроме красок, использованы гвозди, дерево, нитки. Ангелина признается: рецепт ее успеха — в хорошей команде и наблюдательности.

Все финалисты собрались в Dana-центре на большой сладкий стол, а победители получили денежные призы — 1000 рублей за первое место, двум участникам по 500 рублей — за второе место, еще двоим за третье — по триста рублей.

Маша Карич, директор по PR и маркетингу ИООО Dana Holdings: "Уже третий раз подряд мы собираемся поблагодарить и вручить призы на конкурсе "Пасха в Minsk World". Этот конкурс мы проводим в 17 странах, где наша компания активно работает. И уже третий раз подряд самые яркие, самые интересные, самые креативные работы приходят к нам из Беларуси. Смотреть на мир глазами детей, которые солнечные, счастливые в пасхальные дни, – это все вместе с Minsk World - самым уникальным мировым комплексом, который мы строим в Беларуси. А для Dana Holdings очень важно, чтобы мы построили мир так, как его видят наши дети".

Minsk World – это уже в ближайшем будущем 24 жилых квартала, каждый из которых будет посвящен отдельным странам, знаменитым людям, памятным для всего человечества событиям. Здесь появится квартал Космонавтики, Авиационный квартал, квартал Дружбы народов. Уже в этом году начнется строительство квартала, который получит название Олимпийский. В нем каждый дом будет назван в честь тех видов спорта, в которых яркие победы одерживали наши спортсмены. В будущем в столице также будут возводиться кварталы Белорусский, Сербский, Российский, Китайский, Испанский, Французский, Британский и даже Латиноамериканский.