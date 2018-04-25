Конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске в сентябре

25 Апреля 2018 13:02

Детали предстоящей сессии обсудил председатель Совета Республики Михаил Мясникович с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Над темой семинара работали около четырех лет. Отметим, как консультативный орган конгресс работает уже четверть века.

Конгресс состоит из двух палат, куда входят 306 постоянных членов и столько же их заместителей.