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Конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске в сентябре
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25 Апреля 2018 13:02

Конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в Минске в сентябре

Детали предстоящей сессии обсудил председатель Совета Республики Михаил Мясникович с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Над темой семинара работали около четырех лет. Отметим, как консультативный орган конгресс работает уже четверть века.

Конгресс состоит из двух палат, куда входят 306 постоянных членов и столько же их заместителей.

  

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