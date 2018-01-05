Кому достанется главный трофей Рождественского турнира - завтра в "Главном эфире"

6 Января 2018 09:02

Праздник хоккея продолжается. Кому достанется главный трофей? Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире".

Рождественский старт под счастливым номером. В 14-й раз весь мир на льду Минска!

Неделя, исполненная светлых традиций: сверкают гранями и опыт, и молодость.