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Кому достанется главный трофей Рождественского турнира - завтра в "Главном эфире"
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6 Января 2018 09:02

Кому достанется главный трофей Рождественского турнира - завтра в "Главном эфире"

Праздник хоккея продолжается. Кому достанется главный трофей? Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире".

Рождественский старт под счастливым номером. В 14-й раз весь мир на льду Минска!

Неделя, исполненная светлых традиций: сверкают гранями и опыт, и молодость.

  

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