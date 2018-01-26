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Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси продолжается
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28 Января 2018 15:15

Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных сил Беларуси продолжается

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады начали погрузку техники на железнодорожные платформы. Они совершат марш на полигон Гожский. Там бойцам предстоит отработать учебно-боевые задачи. А на полигоне Лепельский танковый батальон той же бригады уже приступил к тренировкам. После успешного марша в Борисове подразделения 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады начали разгружать технику.

И сегодня в соответствии с замыслом проверки приведены в готовность к выполнению задач все авиационные базы и ряд зенитных ракетных воинских частей ВВС и войск ПВО. Продолжают выполнять задачи по предназначению подразделения сухопутных войск и сил специальных операций.

  

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