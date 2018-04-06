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4 Апреля 2018 12:14

Компании из 16 стран представлены на Международной ярмарке туруслуг "Отдых"

Открытие проходит прямо сейчас в Минске. В форуме участвуют представители индустрии из Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта и Китая. В прошлом году туристический поток в Беларусь вырос на 30 процентов. На двух туристических направлениях уже действует 10-дневный безвизовый режим. Через Национальный аэропорт его планируют ввести до конца 2018 года. В Год малой родины особое внимание уделяется и развитию агроэкотуризма.