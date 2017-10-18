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Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине проверила систему оперативного реагирования
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18 Октября 2017 13:00

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине проверила систему оперативного реагирования

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине под руководством премьер-министра сегодня проверила систему оперативного реагирования.

Во второй половине дня на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС задействуют около 300 человек. Будет отработана ликвидация чрезвычайной ситуации, эвакуация, тушение пожаров и действия при столкновении поездов. События развернутся в условиях повышенного радиационного фона. А завтра учения продолжатся на Белорусской АЭС.

  

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