Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине проверила систему оперативного реагирования

18 Октября 2017 13:00

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине под руководством премьер-министра сегодня проверила систему оперативного реагирования.

Во второй половине дня на полигоне оперативно-тактической подготовки МЧС задействуют около 300 человек. Будет отработана ликвидация чрезвычайной ситуации, эвакуация, тушение пожаров и действия при столкновении поездов. События развернутся в условиях повышенного радиационного фона. А завтра учения продолжатся на Белорусской АЭС.