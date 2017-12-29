29 Декабря 2017 15:06

Комфортное и максимально быстрое пересечение границы в новогодние праздники обещают белорусские пограничники. Для этого на границе с Евросоюзом усилены смены пограннарядов. Традиционно с 25 декабря по 10 января пассажиропоток значительно возрастает. Если в пункте пропуска "Брест" в обычном режиме пересекают границу в сутки около 7 000 человек, то в рождественские каникулы эта цифра увеличивается вдвое. Машин и автобусов также в полтора раза больше на въезд и выезд. Дополнительно усиление погранконтроля организовано для запуска в пункт пропуска, при проверке документов и осмотре машин.

Павел Черепанов, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост": "В данный период возрос поток за счет туристов Российской Федерации, наших туристов, которые едут на рождественские и новогодние праздники. В преддверии этих событий все смены пограничных нарядов в пункте пропуска усилены. И мы в полной мере готовы к возрастающему пассажиропотоку физических лиц и транспортных средств в праздники".

Специалисты советуют учитывать эти обстоятельства при планировании поездки за границу. Информацию об очередях можно посмотреть на сайте Госпогранкомитета Беларуси в режиме онлайн.