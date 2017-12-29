Главная>>Общество>>Комфортное и максимально быстрое пересечение границы в новогодние праздники
Общество
RSS
Комфортное и максимально быстрое пересечение границы в новогодние праздники
Скачать Поделиться

29 Декабря 2017 15:06

Комфортное и максимально быстрое пересечение границы в новогодние праздники

Комфортное и максимально быстрое пересечение границы в новогодние праздники обещают белорусские пограничники. Для этого на границе с Евросоюзом усилены смены пограннарядов. Традиционно с 25 декабря по 10 января пассажиропоток значительно возрастает. Если в пункте пропуска "Брест" в обычном режиме пересекают границу в сутки около 7 000 человек, то в рождественские каникулы эта цифра увеличивается вдвое. Машин и автобусов также в полтора раза больше на въезд и выезд. Дополнительно усиление погранконтроля организовано для запуска в пункт пропуска, при проверке документов и осмотре машин.

Павел Черепанов, начальник отделения пограничного контроля "Варшавский мост": "В данный период возрос поток за счет туристов Российской Федерации, наших туристов, которые едут на рождественские и новогодние праздники. В преддверии этих событий все смены пограничных нарядов в пункте пропуска усилены. И мы в полной мере готовы к возрастающему пассажиропотоку физических лиц и транспортных средств в праздники".

Специалисты советуют учитывать эти обстоятельства при планировании поездки за границу. Информацию об очередях можно посмотреть на сайте Госпогранкомитета Беларуси в режиме онлайн.   

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 29.12.2017 16:30 / Общество С Новым годом!
Прогноз погоды на 30 декабря Прагноз надвор'я на 30 снежня 29.12.2017 15:34 / Общество Прогноз погоды на 30 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =