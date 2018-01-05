5 Января 2018 21:16

Здесь каждый день лечат то, от чего в мире нет лекарства. В белорусском центре онкологии ежедневно проходит более сотни операций, исследуют самые необычные случаи и подбирают индивидуальный курс лечения для каждого пациента. Команда РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова удостоена премии "За духовное возрождение" за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия. О тех, кто спасает жизни, - Юлия Гризунт.

Виктор Воробьев с удовольствием согласился пообщаться со съемочной группой, ведь день, когда ему сказали, что операция будет, стал настоящим праздником. Анестезиологи не сразу взялись за такого пациента. Искали единственно верное решение. Ведь, кроме онкологии, у Виктора порок сердца.

В РНПЦ онкологии взаимоотношениям пациента и лечащего врача особое внимание. Но более сотни человек из двухтысячной команды центра не знакомы с больными. Их работа в лаборатории не менее важная. Именно здесь выявляют предрасположенность к раку, исследуют самые необычные случаи и подбирают индивидуальный курс лечения для каждого пациента.

Анна Портянко, заведующий Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова: "Это молекулярное профилирование опухоли, которое подразумевает подбор персонифицированной терапии на основании белковых и молекулярно-генетических маркеров. В том случае, если человеку не помогает стандартная терапия, у него возникают рецидивы, возникает потребность определить чувствительность этой опухоли к той терапии, что проводилась, и к возможной новой химиотерапии, чтобы с большей вероятностью помочь пациенту".

Все достижения центра опубликованы и заняли три тома большого "Руководства по онкологии". Скоро книги переведут на разные языки. Специалисты уверены: их опыт бесценен.

Доказано, что чем выше температура тела, тем эффективнее химиотерапия. Так вот, такая кушетка позволяет нагреть организм до 42 градусов и сохранять необходимую температуру в течение 2-3 часов. В это время и вводится препарат. Процедура проводится под общим наркозом.

Все оборудование в центре самое современное. Ресурсы - есть. Доход РНПЦ только за последний год - 6 миллионов долларов. Это и обучение иностранных студентов, и медицинский туризм. Из тысячи людей, которые приезжают в РНПЦ ежедневно, 50 - иностранцы.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова: "Самое главное - у нас есть лаборатория молекулярно-генетическая, отделение по клеточным технологиям, и вот мы приступили к созданию искусственных органов. Вот это передовой край науки, и мы уже пересадили нескольким пациентам искусственную трахею".

В день в РНПЦ могут проводить до сотни операций. Все чаще это малоинвазивные вмешательства.

Сергей Поляков, заведующий лабораторией онкоурологической патологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова: "Вот эти операции, которые новые мы осваиваем, уменьшают время пребывания человека в стационаре. За счет этого количество операций возрастает, мы можем больше пролечить людей на меньшем коечном фонде. И это очень выгодно для государства".

Совсем недавно в РНПЦ онкологии установили два аппарата, которые могут обезвредить опухоли с помощью гамма-лучей, при этом не повреждая здоровые ткани. Другими словами, отсюда пациенты едут на работу после утренних процедур.