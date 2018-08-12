Команда Беларуси стала бронзовым призером конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх 2018. Торжественное награждение прошло в подмосковном военном парке "Патриот". В конкурсе участвовали 22 страны, но до финала дошли только 4 - Беларусь, Россия, Казахстан и Китай. В сложнейшей борьбе экипажам нужно было преодолеть 16-километровую трассу и поразить 24 мишени. Нашей команде, даже несмотря на замену танка, благодаря слаженности работы экипажей, удалось удержать лидирующие позиции и занять почетное третье место.