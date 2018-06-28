Колонна военной техники выдвинулась к стеле "Минск - город-герой"

Кадры, которые мы получаем сейчас, - в режиме реального времени. Механизированная колонна военной техники в эти минуты проезжает по проспекту Независимости к стеле "Минск – город-герой", где сегодня вечером пройдет генеральная репетиция парада. Мы можем наблюдать, как танки, бронеавтомобили, зенитные ракетные комплексы, системы залпового огня движутся по городу. Трафик координирует дорожная милиция, постепенно перекрывая те участки, где проходит военная техника. Добавим, у телезрителей есть еще время добраться до площадки и посмотреть, каким будет парад 3 июля. Начало генеральной репетиции в 10 вечера.