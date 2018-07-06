Количество нарушений среди абитуриентов в этом году снизилось почти в два раза

84 тысячи абитуриентов прошли централизованное тестирование эти летом. Основной этап завершен. Для тех же, кто по уважительной причине пропустил назначенные дни, есть три резервные даты - 6, 8 и 10 июля. На них зарегистрировались 725 абитуриентов. Как правило, причина пропуска - заболевание, командировка. Один из необычных случаев - девушка застряла в лифте на несколько часов и пропустила ЦТ. Впрочем, ее допустили после получения подтверждения от местных властей. В целом в кампании этого года снизилось количество нарушений среди потенциальных студентов.

Ирина Старовойтова, зампредседателя Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании: "В этом году наши абитуриенты ответственно подошли к участию в ЦТ, и эта ответственность проявляется в уменьшении практически в два раза лиц, которые были отстранены от участия в ЦТ по причине допущения нарушений. В этом году таких абитуриентов 16".

Уже через неделю начнется подача документов. Как ранее отметил Министр образования Игорь Карпенко, вузы увеличат пороговые значения, чтобы отобрать лучших учеников. А на такие специальности, как "экономист", "юрист" и "управленец" набор сокращен на 10 %.