Колесо времени на ретромотоциклах в Вилейском и Мядельском районах

Колесо времени на ретромотоциклах. Вилейский и Мядельский районы стали местом встречи VI международного фестиваля мотоциклов с историей. В этом году участников собралось более сотни. Байкеры на ретромашинах из России, Литвы, Латвии, Чехии и Финляндии съехались в деревню Людвиново, что в Вилейском районе.

В планах и небольшое путешествие. Экскурсии протяженностью в сотни километров с остановками в небольших деревнях и на берегу нарочанских озер. Вояж в ретроформате осуществила и Наталья Кезик.

Сто километров от столицы вместе преодолели за два часа. Олег Казак на своего ретродруга понадеялся недаром. Мотоцикл 59-го года выпуска и сегодня с легкостью колесит по дорогам, вот только с небольшой скоростью. Байками Олег Казак восхищается с юности. Итальянский Gilera из его коллекции - мотоцикл ограниченной юбилейной версии, их в свет выпустили не более тысячи. Олег приобрел гэту модель три года назад. Год потратил на рестайлинг. И сейчас экземпляр с историей хранит не в гараже, а в собственной квартире.

Владимир Шишко на встречу с байкерами в этом году из Вильнюса приехал с внуком Мартином. Юноша недавно также увлекся ретромоделями. Но изучал историю мотоциклов пока только в книгах. А на фестивале возрастные модели "Иж", "Ява", "Минск" увидеть можно вживую и конструкторские журналы листать не надо.

В этом году на международный фестиваль приехали более ста байкеров. Пожаловали не только белорусские любители ретротехники, но и гости из Финляндии, Эстонии, Чехии, Литвы, Латвии и России. Поэтому формат встречи организаторы решили расширить.

Участники фестиваля "Колесо времени" на день встречи также запланировали небольшое путешествие по кривицким местам. Путеществие длиной в сотню километров обязательно с перерывами на пешие прогулки и экскурсии.

Братья Виталий и Олег Гапановичи организовывают фестиваль шестой год подряд. Сначала мастера в собственных гаражах буквально по запчастям реставрировали мотоциклы-старожилы. Единомышленников нашлось много, поэтому ретроралли постепенно приобрело статус международного.

Сами обладатели мотоциклов с историей называют себя художниками - свои модели они собирают по крупинкам. И главное для них - сохранить ретроэкземпляры технического наследия.