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Новый детский сад на 230 мест открылся сегодня в Столбцах
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13 Октября 2017 18:07

Новый детский сад на 230 мест открылся сегодня в Столбцах

Кроме современных уютных групп, спортивных площадок с тренажерами и музыкальных залов, посетители осваивают IT-технологии в компьютерном классе. Есть и бассейн для детей - это первый в городе.

На улице дети будут изучать правила дорожного движения. А спортивный городок оснащен беговыми дорожками, футбольными, волейбольными и баскетбольными площадками. Это уже 660 детский садик в области. В ближайшее время еще один появится в Минском районе.

  

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