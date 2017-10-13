Новый детский сад на 230 мест открылся сегодня в Столбцах

13 Октября 2017 18:07

Кроме современных уютных групп, спортивных площадок с тренажерами и музыкальных залов, посетители осваивают IT-технологии в компьютерном классе. Есть и бассейн для детей - это первый в городе.

На улице дети будут изучать правила дорожного движения. А спортивный городок оснащен беговыми дорожками, футбольными, волейбольными и баскетбольными площадками. Это уже 660 детский садик в области. В ближайшее время еще один появится в Минском районе.