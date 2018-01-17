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Книга соболезнований сегодня будет открыта в посольстве Ирана
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18 Января 2018 07:15

Книга соболезнований сегодня будет открыта в посольстве Ирана

Книга соболезнований сегодня будет открыта в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере "Санчи". Оставить запись можно будет с 15 до 17 часов.

Танкер, на борту которого находилось 136 000 тонн сырья, направлялся в Республику Корея. В ночь на 7 января он столкнулся с другим судном и загорелся. Танкер начал дрейфовать и затонул. На борту находились 32 члена экипажа - 30 граждан Ирана и двое Бангладеш. Все они погибли.

  

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