Ключи и документы от квартиры в столице вручили победителям 80-го тура игры "Удача в придачу!"

Сегодня в столичном "Е-сити" победителям 80-го тура игры "Удача в придачу!" вручили ключи и документы от квартиры в столице и 5 новых внедорожников. Всего же с февраля 2016-го в игре от "Евроопта" разыграно уже 60 столичных квартир и 231 новенький автомобиль. В целом своих обладателей за это время нашли более 2 миллионов различных призов. С победителями тура беседовала Ксения Лебедева.

Еще одна квартира в престижном районе Минска - по улице Ильянской, 10 теперь принадлежит одному из покупателей магазинов сети "Евроопт". Ее счастливым обладателем стал Александр Филатов из Гомеля. Можно сказать, что судьба проявила щедрость к человеку, который спасает жизнь другим. Александр - хирург.

Стоимость такого жилья оценивают в 123 тысячи рублей или $60 тысяч в эквиваленте. Так что, если Александр решит пока не менять места жительства, то выигранной недвижимостью можно выгодно распорядиться - например, сдать в аренду или продать.

Наиболее часто задаваемый вопрос: нужно ли победителям платить налог за выигрыш? Нет, не нужно. Подобные расходы на себя берет "Евроопт". А счастливчикам нужно лишь забрать ключи и получать удовольствие от новых автомобилей и новых квадратных метров.

Остались довольны переменами и победители, которые с этого дня официально стали владельцами новеньких "Ниссан-Джук" стоимостью более 35 тысяч рублей каждый.

Так, пенсионерка Людмила Веремьева из города Круглое Могилевской области выиграла белый автомобиль. Говорит, взяла настойчивостью.

Серый "Ниссан-Джук" сегодня уедет в Витебск. Ключи от него теперь в семье Натальи Волынец.

Профессиональным взглядом оценил свой новенький внедорожник Александр Смаль, водитель из Бреста. С этого дня его личный автопарк пополнил "Ниссан-Джук" ярко-желтого цвета.

Еще два внедорожника в 80-м туре достались Татьяне Теслюк из Минска и семье Орловых из Витебска. А в этот понедельник был дан старт 81-му туру игры "Удача в придачу!". Уже 14 августа все, кто собрал хотя бы один игровой код с 6 по 12 августа включительно, смогут бросить вызов своей удаче. В будущий вторник своих обладателей найдут пять внедорожников "Ниссан-Джук", квартира в столице и более 20 тысяч денежных призов.