Общество
22 Декабря 2017 21:25
"Клуб редакторов" о самых наболевших темах недели. Сразу после "Панорамы"
По большому счету, самый дорогой сердцу праздник. Сколько стоит коммерциализировать Новый год для самых маленьких и стоит ли вообще делать это?
А также что стоит за очень женским конфликтом клубка редакторов оппозиционных сайтов. "Клуб редакторов" здорово проходится по самым наболевшим темам недели, не выходя за рамки. Сразу после "Панорамы".
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