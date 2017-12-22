"Клуб редакторов" о самых наболевших темах недели. Сразу после "Панорамы"

22 Декабря 2017 21:25

По большому счету, самый дорогой сердцу праздник. Сколько стоит коммерциализировать Новый год для самых маленьких и стоит ли вообще делать это?

А также что стоит за очень женским конфликтом клубка редакторов оппозиционных сайтов. "Клуб редакторов" здорово проходится по самым наболевшим темам недели, не выходя за рамки. Сразу после "Панорамы".