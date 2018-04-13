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"Клуб редакторов" о большом разговоре Президента и крупнейших государственных СМИ
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13 Апреля 2018 21:10

"Клуб редакторов" о большом разговоре Президента и крупнейших государственных СМИ

Как социальные сети или даже телеграмма в руках журналиста может стать оружием? И если перо приравнять к штыку, то почему отдельные СМИ никак не желают приобрести лицензию? Закон о СМИ или для СМИ? С поправкой на информационные войны современности темы обсуждают руководители крупнейших массмедиа страны. "Клуб редакторов" по следам большого разговора Президента и крупнейших государственных СМИ из той же открытой студии. Сегодня сразу после "Панорамы".  

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