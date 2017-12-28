28 Декабря 2017 18:03

Перед практикой - курс теории. Новый класс подготовки спортсменов картинга и мотокросса открылся при ДОСААФ Фрунзенского района. Помещение оснащено не только современной техникой, но и макетами мото- и картинг-техники. Чтобы ученики сразу поняли, с чем придется работать. Кроме того, открылись и два новых класса для подготовки водителей категорий А и Б.

Новые классы примут первых посетителей сразу после новогодних праздников.