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Класс подготовки спортсменов картинга и мотокросса открылся при ДОСААФ Фрунзенского района
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28 Декабря 2017 18:03

Класс подготовки спортсменов картинга и мотокросса открылся при ДОСААФ Фрунзенского района

Перед практикой - курс теории. Новый класс подготовки спортсменов картинга и мотокросса открылся при ДОСААФ Фрунзенского района. Помещение оснащено не только современной техникой, но и макетами мото- и картинг-техники. Чтобы ученики сразу поняли, с чем придется работать. Кроме того, открылись и два новых класса для подготовки водителей категорий А и Б.

Новые классы примут первых посетителей сразу после новогодних праздников.

  

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