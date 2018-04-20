Клад - в центре Гродно

21 Апреля 2018 15:31

Во время реставрации здания на Рабочей улице найден ящик, в котором - украшения, золотые перстни и монеты, в том числе древние. Как предполагается, ценности на крыше спрятали евреи в Великую Отечественную войну.

Золотой клад передан на временное хранение в музей. Впереди много работы у экспертов и нумизматов, потому что большая часть найденного - монеты.