Общество
21 Апреля 2018 15:31
Клад - в центре Гродно
Во время реставрации здания на Рабочей улице найден ящик, в котором - украшения, золотые перстни и монеты, в том числе древние. Как предполагается, ценности на крыше спрятали евреи в Великую Отечественную войну.
Золотой клад передан на временное хранение в музей. Впереди много работы у экспертов и нумизматов, потому что большая часть найденного - монеты.
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