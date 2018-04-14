14 Апреля 2018 21:40

На своей земле или в местах исторических удается обнаружить и уникальные находки, скрытые под глубиной веков. Такой клад обнаружили в центре Гродно. При реставрации нежилого дома на улице Трудовой рабочие обнаружили на чердаке спрятанную коробку из-под табака. В ней находились украшения, золотые кольца и монеты, в том числе и старинные. По предварительной версии, их спрятали евреи во время ликвидации гродненского гетто во время Великой Отечественной войны.

Елена Жарина, главный хранитель фондов Гродненского государственного историко-археологического музея: "Визуально мы только начали работу. Но предварительно можно сказать, что все предметы из золота. Достаточно ценные монеты. Мы называем это монетно-вещевым кладом. Он принадлежит, скорее всего, еврейской семье и был спрятан, когда их согнали в гетто или вывозили из гетто".

Сейчас золотой клад будет отдан на временное хранение в музей. Впереди огромная работа экспертов и специалистов. За всю официальную историю нахождения кладов в Гродно обнаружили 23 подобные находки.