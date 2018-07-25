Небо на двоих. Первый кинотеатр типа IMAX появится в Минском планетарии. Наблюдать за звездами в формате HD можно будет даже лежа. Для этого там установили ортопедические места. Сферические фильмы будут показывать на огромном куполе-экране и на новой проекционной системе. Средства на ее приобретение целиком собрали только сегодня. Подобного оборудования до этого в Беларуси не было.

В создании новой инфраструктуры планетария приняли участие почти 450 человек. Они поддержали проект финансово через специальную платформу для инвестирования, а также привлекли спонсоров.