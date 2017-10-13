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Кинезитренажер установили в больнице скорой помощи
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12 Октября 2017 15:22

Кинезитренажер установили в больнице скорой помощи

Забота о здоровье - от Белорусского союза женщин. Больница скорой помощи сегодня получила оборудование, необходимое для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации. 10 000 человек в год смогут проходить комплексную реабилитацию на кинезитренажере. Он универсальный - рассчитан на 20 тренировочных режимов и позволяет задействовать разные группы мышц. Управлять аппаратом можно с компьютера.

Аналогов подобному тренажеру в стране пока нет.    

  

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