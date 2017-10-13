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Сегодня Всемирный день паллиативной и хосписной помощи
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14 Октября 2017 21:33

Сегодня Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

К международной акции присоединилась и Беларусь. Подарок детскому хоспису - 17 тысяч белорусских рублей - вручили представители одного из столичных банков. Собрать такую сумму удалось в результате благотворительного марафона. Полученные средства планируют направить на закупку современного оборудования для помощи пациентам в отдаленных районах страны.

Ежегодно в белорусском детском хосписе медпомощь получают более 200 детей из разных районов Беларуси.

  

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