Сегодня Всемирный день паллиативной и хосписной помощи

14 Октября 2017 21:33

К международной акции присоединилась и Беларусь. Подарок детскому хоспису - 17 тысяч белорусских рублей - вручили представители одного из столичных банков. Собрать такую сумму удалось в результате благотворительного марафона. Полученные средства планируют направить на закупку современного оборудования для помощи пациентам в отдаленных районах страны.

Ежегодно в белорусском детском хосписе медпомощь получают более 200 детей из разных районов Беларуси.