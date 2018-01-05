Хоккеисты Рождественского турнира посетили детский дом № 5 города Минска

6 Января 2018 15:04

Не только хоккеем живут участники проходящего в эти дни Рождественского турнира. Сегодня игроки всех команд отправились в детский дом № 5 города Минска.

Благотворительная акция "Рождественская традиция" проводится в шестой раз. Хоккеистов разделили на шесть групп, и для каждой воспитанники детдома провели мастер-класс. Больше всего повезло китайцам. Их будущие хозяйки научили готовить драники. После взрослых гостей ожидала концертная программа и матч по мини-футболу.

Организаторы акции - Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси - перечислили детдому 25 тысяч рублей. Это безвозмездная спонсорская помощь. Сами хоккеисты тоже подготовили подарки для ребят.