КГБ обнародовал новые факты вскрытых коррупционных схем в системе здравоохранения

Число фигурантов громкого дела увеличилось. Среди задержанных за систематическое получение взяток - высокопоставленные должностные лица. Среди них - заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, генеральный директор Белфармации Вячеслав Гнитий, а также ряд руководителей медицинских учреждений. По информации КГБ, к уголовной ответственности привлечены более 60 человек, из них 37 - должностные лица. Большинству уже предъявлены обвинения по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Уклонение от уплаты налогов". Они многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам - добавили в ведомстве. Чьи еще фамилии в списке фигурантов громкого уголовного дела? И каковы размеры незаконного гонорара коррупционеров?

Подробнее - Александр Смирнов. Удрученный вид Олега Фомина, главврача 1-й городской клинической больницы, легко объясним. Оперативники в его квартире во время обыска обнаружили 140 тысяч долларов. Происхождение явно нетрудовых доходов ему предстоит объяснить. Однако, по предварительной информации, это незаконное вознаграждение за содействие в организации закупок медицинского оборудования для нужд той самой 1-й больницы. В списке фигурантов коррупционных схем - целый ряд фамилий чиновников такого же уровня: главврач 9-й городской клинической больницы Минска Валерий Кушниренко, главврач Минской областной клинической больницы Андрей Королько, главврач Витебской областной клинической больницы Анатолий Оладько. Все - за систематическое получение взяток при организации проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования и скорейшую оплату за оказанные услуги. Или главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько - за содействие в организации закупок медицинского оборудования.

Таким образом, сегодня получило официальное продолжение громкое дело о коррупции в системе здравоохранения, которое сенсационно выстрелило еще в июне. В числе задержанных не только медицинские функционеры, но и коммерсанты, которые кормили негосударственные интересы государственных служащих.

Это кадры спецоперации в отношении директора ОАО "Экзон" Валерия Васкевича. Он попался с поличным при получении очередной взятки в 5 тысяч долларов. По данным КГБ, на протяжении длительного периода времени подозреваемый получал незаконные денежные вознаграждения за заключение договоров на поставку продукции в адрес предприятия. И при этом обеспечивал постепенный переход государственного предприятия под контроль коммерческой структуры. Известно, что всего в его криминальный счет передали не менее 25 тысяч долларов.

Сегодня в КГБ подтвердили и задержание заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Суммы взяток, которые фигурируют в его деле, варьировались от двух с половиной до десяти тысяч долларов. Фактически его прикармливали за организацию государственной регистрации медицинских изделий, а также лояльное отношение при выборе поставщиков медтехники. Как еще ранее отмечали правоохранители, широкое поле деятельности для коррупции создавала пресловутая бюрократия. Механизм допуска препаратов и медоборудования на рынок был усложнен длинной цепочкой финансовых компаний. Таким образом, итоговая цена возрастала на 10, 60, а в некоторых случаях и на 100 процентов. Прозрачность схемы таяла с каждым звеном, что и порождало возможности для удовлетворения личной алчности.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности Беларуси: "Все они многократно получали незаконные денежные вознаграждения за оказание содействия на поставку медоборудования и медицинских препаратов по завышенным ценам, что подтверждается результатами проводившихся длительное время оперативно-розыскных мероприятий, показаниями свидетелей и самих обвиняемых, а также результатами обысков и выемок. Всем привлеченным к уголовной ответственности, за исключением задержанных вчера, предъявлены обвинения по вышеуказанным статьям Уголовного кодекса".

А это кадры оперативной съемки обыска в гараже и по месту жительства директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. В тайниках обнаружено порядка полумиллиона долларов. Топ-менеджер задержан за коррупционные связи с коммерческими структурами. Но и он не рекордсмен в черном списке медицинских функционеров. В гараже директора республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника" Александра Шарака изъято более 620 000 долларов США в эквиваленте. В его компетенции было обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок. Сверхприбыли некоторых фигурантов оседали на зарубежных счетах - в основном в ЮАР, Гонконге, Литве, Латвии и России. Известно, что некоторые из подозреваемых даже попытались скрыться за границей. Однако им уготована судьба по делу предстать перед фемидой за свои поступки.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета госбезопасности Беларуси: "В отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, деятельно раскаявшихся, чистосердечно признавших свою вину и принявших меры к возмещению незаконно полученных денежных средств, меры пресечения не применялись или были изменены на несвязанные с ограничением свободы".

Как подчеркнули в КГБ, проделанная работа - это не разовые мероприятия, не битье по хвостам, а глубокий системный труд. Противодействие коррупции - процесс постоянный и необратимый, несмотря на чины и ранги, преступники будут отвечать перед законом. Тем более если речь, как в "деле медиков", идет не только о государственных, но и интересах простых людей. Ведь, по сути, аппетиты коррупционеров граждане Беларуси оплачивали из своего кармана.