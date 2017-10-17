Казахстан выбран Председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям стран - членов ОДКБ

17 Октября 2017 15:06

Об этом стало известно сегодня на заседании организации в Минске. Также во время форума стороны рассмотрели вопросы проведения совместных тактико-специальных учений и перспективы сотрудничества с международными организациями.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

“Работа совместная дает хорошие результаты как в уменьшении людских потерь, так и экономических каждого государства, и я уверен, что в дальнейшем это будет способствовать защите населения на территории наших государств”.

Взаимодействие стран - членов ОДКБ в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС - одно из направлений деятельности Организации. Сотрудничество проходит в рамках Координационного совета, который был образован 10 лет назад.