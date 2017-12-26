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Католики всего мира продолжают праздновать Рождество
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26 Декабря 2017 07:05

Католики всего мира продолжают праздновать Рождество

Сегодня у верующих началась Октава праздника. Это дни особо торжественных богослужений. Священники носят белые одежды, вспоминают важные евангельские события и упоминают в молитвах Святое семейство.

В народе Октаву Рождества празднуют гуляниями, встречами с друзьями за большим столом. В эти дни принято делиться радостью, проявляя особую щедрость и заботу к старикам и людям, оказавшимся в непростой ситуации.

  

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