Католики всего мира продолжают праздновать Рождество

26 Декабря 2017 07:05

Сегодня у верующих началась Октава праздника. Это дни особо торжественных богослужений. Священники носят белые одежды, вспоминают важные евангельские события и упоминают в молитвах Святое семейство.

В народе Октаву Рождества празднуют гуляниями, встречами с друзьями за большим столом. В эти дни принято делиться радостью, проявляя особую щедрость и заботу к старикам и людям, оказавшимся в непростой ситуации.