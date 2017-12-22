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Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово
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24 Декабря 2017 09:01

Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово

Католики всего мира готовятся встретить великий праздник -- Рождество Христово. Сегодня завершается время адвента - поста.

Накануне праздничного богослужения верующие спешат в костелы на исповедь. А вечером в сочельник христиане соберутся в кругу родных.

Белтелерадиокомпания по традиции готовится освещать праздничные рождественские богослужения. Сегодня на телеканале "Беларусь 1" в 22:10 - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец, где отслужит Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. После полуночи в 00:10 на нашем канале можно будет увидеть и рождественскую службу из Ватикана.

  

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