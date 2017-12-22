Католики всего мира готовятся встретить Рождество Христово

24 Декабря 2017 09:01

Католики всего мира готовятся встретить великий праздник -- Рождество Христово. Сегодня завершается время адвента - поста.

Накануне праздничного богослужения верующие спешат в костелы на исповедь. А вечером в сочельник христиане соберутся в кругу родных.

Белтелерадиокомпания по традиции готовится освещать праздничные рождественские богослужения. Сегодня на телеканале "Беларусь 1" в 22:10 - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец, где отслужит Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. После полуночи в 00:10 на нашем канале можно будет увидеть и рождественскую службу из Ватикана.