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Католики празднуют Рождество. Прямое включение из Красного костела
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25 Декабря 2017 15:01

Католики празднуют Рождество. Прямое включение из Красного костела

Католический мир встретил один из самых ожидаемых праздников - Рождество Христово. Торжественные мессы проходят во всех костелах и приходах. Около двух миллионов христиан отмечают Рождество сегодня в Беларуси. Верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

И на прямую связь со студией выходит Наталья Бордиловская. Сейчас она находится в костеле Святых Симеона и Елены. Наталья, вы сегодня уже успели побывать в трех храмах. Где оказалось больше всего людей? (прямое включение).

  

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