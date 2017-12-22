Католики празднуют Рождество. Прямое включение из Красного костела

25 Декабря 2017 15:01

Католический мир встретил один из самых ожидаемых праздников - Рождество Христово. Торжественные мессы проходят во всех костелах и приходах. Около двух миллионов христиан отмечают Рождество сегодня в Беларуси. Верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

И на прямую связь со студией выходит Наталья Бордиловская. Сейчас она находится в костеле Святых Симеона и Елены. Наталья, вы сегодня уже успели побывать в трех храмах. Где оказалось больше всего людей? (прямое включение).