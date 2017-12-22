Главная>>Общество>>Католический мир встретил Рождество
Общество
RSS
Католический мир встретил Рождество
Скачать Поделиться

25 Декабря 2017 09:00

Католический мир встретил Рождество

Католический мир встретил один из самых главных и ожидаемых праздников - Рождество.

В полночь в костелах зажглась символическая Вифлеемская звезда. Святую ночь встретили и около двух миллионов белорусских католиков. Торжественную мессу в старинном костеле Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец провел архиепископ, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

В традициях Рождества - встречи с семьями за щедрым столом.

  

Другие новости

В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 25.12.2017 10:00 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
О рождественских традициях Пра святочныя традыцыі 24.12.2017 09:03 / Общество О рождественских традициях

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =