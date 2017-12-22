Католический мир встретил Рождество

25 Декабря 2017 09:00

Католический мир встретил один из самых главных и ожидаемых праздников - Рождество.

В полночь в костелах зажглась символическая Вифлеемская звезда. Святую ночь встретили и около двух миллионов белорусских католиков. Торжественную мессу в старинном костеле Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец провел архиепископ, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

В традициях Рождества - встречи с семьями за щедрым столом.