3 Апреля 2018 21:25

Новые бонусы для туристов белорусской столицы. "Карту гостя" уже в апреле можно будет купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье. Вариантов стало больше - от vip и премиум до эконом. Такая смарт-карта позволяет бесплатно или со скидкой сходить в столичный музей, на экскурсию, в аквапарк или отправиться на шопинг. Кстати, в мае количество партнеров станет больше. А в преддверии ІІ Европейских игр появится и тематическая карта. Все детали - у Юлии Токарь.

Знакомство с белорусской столицей начинается с вокзала. Достаточно приобрести вот такую пластиковую смарт-карту. Для туристов - это набор гостевых бонусов. Скидки в музей, аквапарк, кафе, гостиницу. Кстати, уже в апреле "Карту гостя" можно купить в Национальном аэропорту и Троицком предместье.

И первое предложение - тур "на колесах". Дабл-деккер отправляется из самого центра города.

Семья Абжановых из Казахстана путешествует с командой юных каратистов. Вчера они в Бресте боролись за призовые места, сегодня в Минске знакомятся с белорусским национальным колоритом.

"Карта гостя" расширяет формат. Вариантов пять - от vip и премиум до эконом. Зависит от времяпрепровождения и наличия проездного билета.

У Ратуши встречаем гостей из Москвы, они как раз направлялись в инфоцентр. Евгений Фатеев привез сына на каникулы. Апартаменты сняли, на обзорной экскурсии были. Теперь хотят увидеть знаменитые белорусские замки.

Чтобы путешествие в белорусскую столицу стало максимально интересным, разрабатывают и новые туристические маршруты. Тем более, что к концу года без визы в нашей стране можно будет находиться до 10 дней. Так, в июне улицы Комсомольская и Революционная оживут и станут пешеходными.

К большому спортивному событию - ІІ Европейским играм - в Минске появится и тематическая “Карта гостя”. Она будет включать дополнительные спортивные объекты и зоны гостеприимства. Впрочем, это не единственный бонус.

Кстати, за год поток безвизовых иностранных туристов увеличился на 20%. В топе гостей: Россия, Германия, Польша, Италия, США. За два месяца "Картой гостя" уже воспользовались более сотни туристов. В мае спектр услуг еще больше расширят.