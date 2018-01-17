Карту гостя Минска сегодня презентовали в столице

17 Января 2018 13:15

Она позволит туристам бесплатно посещать некоторые музеи, а также получить скидку в отелях, ресторанах и аквапарке. Кроме того, смарт-карта является и проездным билетом. Срок ее действия - до трех суток. А к Евроиграм появится и тематическая карта. Она будет включать все спортивные объекты и зоны гостеприимства. В Минске в этом году откроют еще три отеля на 300 номеров. Их строят за счет инвесторов.