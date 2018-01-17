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Карту гостя Минска сегодня презентовали в столице
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17 Января 2018 13:15

Карту гостя Минска сегодня презентовали в столице

Она позволит туристам бесплатно посещать некоторые музеи, а также получить скидку в отелях, ресторанах и аквапарке. Кроме того, смарт-карта является и проездным билетом. Срок ее действия - до трех суток. А к Евроиграм появится и тематическая карта. Она будет включать все спортивные объекты и зоны гостеприимства. В Минске в этом году откроют еще три отеля на 300 номеров. Их строят за счет инвесторов.

  

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