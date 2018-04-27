Картина Бориса Аракчеева передана в дар комплексу "Брестская крепость - герой"

27 Апреля 2018 15:03

Картина белорусского художника Бориса Аракчеева "Брестская крепость. Раненые бойцы" сегодня передана в дар мемориальному комплексу "Брестская крепость - герой". Работа была написана в начале 70-х для выставки в Москве и должна была навсегда остаться в российской столице, но в последний момент ее заменили другой картиной. Все это время полотно хранилось в мастерской художника. Борис Аракчеев - сам фронтовик - досконально изучал историю обороны Брестской крепости. Написал целую серию картин, оформлял книги. Несколько лет назад художника не стало, и в память о нем семья решила передать картину в Брест.

Примерно через месяц в Бресте откроется совместная выставка отца и дочери Аракчеевых, где будет показана и работа, переданная в дар музею.