17 Января 2018 19:06

Сегодня в столице презентовали карту гостя Минска.

Она позволит туристам бесплатно посещать некоторые музеи, а также получить значительную скидку в отелях, ресторанах и аквапарке. Всего к инициативе присоединились более полусотни туристических и культурных объектов. Кроме того, смарт-карта является и проездным билетом. Срок ее действия - до 3 суток. К слову, воспользоваться новой услугой уже решили туристы из Китая, Италии, Германии, Чехии. Предзаказ карты доступен в режиме онлайн. А к большому спортивному событию - Евроиграм - появится тематическая карта гостя. Она будет дополнительно включать спортивные объекты и зоны гостеприимства для болельщиков.

В Минске разрабатывают и новые туристические маршруты. Особое внимание в 2018-м - гостям из Китая. Для них на столичных улицах появилась навигация на китайском языке. Также ведется работа по совершенствованию экскурсионных программ для англоязычных гостей.

В Минске в этом году откроют еще и три отеля на 300 номеров. Их строят за счет инвесторов. Это будут гостиницы разной ценовой категории.