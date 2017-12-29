29 Декабря 2017 07:06

Кандидатами в депутаты на местных выборах в Беларуси выдвинуто уже свыше 7 700 человек. Большинство – около 70 % – путем сбора подписей. Около трети – трудовыми коллективами и меньше всего – политическими партиями. К слову, среди претендентов на депутатский пост около половины женщины, более 4 000. Выдвижение кандидатов в депутаты завершится 8 января.