Какой быть первой белорусской IТ-роте, решают в Военной академии

Национальная безопасность остается одним из главных приоритетов нашей политики - как внутренней, так и внешней, в том числе - безопасность в киберпространстве. И какой быть первой белорусской IТ-роте, решают сейчас в Военной академии. Сегодня это обсудили с сотней представителей компаний - резидентов ПВТ. Задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны прежде всего с математическим обоснованием проектов и производством программного продукта. Для работы будет предоставлено самое современное оборудование и программное обеспечение. Планируется, что служить в IТ-роте будут молодые люди, получившие высшее техническое образование. По итогам службы всем срочникам будет присвоена специальность "оператор ПВМ". Первый набор в новую роту пройдет уже в ноябре, туда попадут 40 человек.

Рота информационных технологий станет специальным подразделением Вооруженных сил на базе Военной академии. На плечи солдат-айтишников ляжет разработка софта специальных и прикладных программ. Работать кибервойска будут совместно с подразделениями Военной академии, а также другими научными и учебными подразделениями Вооруженных сил.