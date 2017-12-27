Общество
27 Декабря 2017 18:10
Как украсить зеленый новогодний символ?
Перед Новым годом не менее важный вопрос - как украсить зеленый новогодний символ? Сделать это можно по-разному. Особенно популярны украшения ручной работы. Мастер из Минска Оксана Камельчик в технике декупаж создает новогодние сферические сюжеты. Пластиковый шар покрывается красками, а после ювелирно наносятся миниатюрные рисунки. На изготовление одного украшения требуется минимум неделя.
В коллекции мастера - сюжеты со сказочными персонажами, ночные новогодние зарисовки и несколько десятков елочных игрушек. Кроме шаров, автор создает сувениры из овечьей шерсти.
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