Как сохранить традицию и не навредить здоровью - рассказала гостья онлайн-конференции

18 Января 2018 15:28

На Крещение многие по стародавней традиции готовятся окунуться в прорубь. Завтра в Минской области купальные места будут оборудованы на восьми водоемах. Но далеко не всем показаны такие водные процедуры. Как сохранить традицию и не навредить здоровью. Сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании об этом рассказала гостья студии.

Екатерина Ковалькова, заведующая терапевтическим отделением № 2 центральной районной поликлиники Ленинского района № 6 г. Минска: "Все-таки хотелось бы обратить внимание наших людей на то, что имеются медицинские противопоказания. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы. Если у вас имеются такие заболевания, но вы хотите все-таки окунуться в прорубь, пожалуйста, будьте бдительны, обратитесь к доктору. Я думаю, что он вам даст необходимые рекомендации. Тогда в последующем вы сможете либо окунуться в прорубь, либо пока воздержаться от этого".

Готовиться к зимнему купанию следует заранее: закаляться и принимать контрастный душ. Непосредственно во время купания обязательно выполнять рекомендации дежурных служб - работников МЧС, ОСВОДа и медиков.