7 Апреля 2018 15:37

Семейные, игровые и даже выходного дня. Беларусь развивает альтернативные формы дошкольного воспитания детей. Актуально это как для небольших деревень, где нет классических детских садиков, а возить за десятки километров проблематично, так и для новых микрорайонов в крупных городах, где за ростом количества жителей не успевает инфраструктура. Как проводят время дети в семейных садах? Репортаж Антонины Станкевич.

Вокальные кружки, рисование, а для самых маленьких - аквагрим. На таких творческих занятиях нескучно бывает не только детям, но и родителям. Это вроде группы обычного детского садика, только работает она исключительно по субботам. К тому же, сюда приглашают именно пап. Мамам вход запрещен - в эти свободные часы они занимаются своими делами.

4-летняя Лиза с сестрой Варварой с удовольствием играют. Главный в их компании - папа. Дмитрий Левкович каждую субботу - участник детского сада для родителей с детьми.

А вот не по годам серьезный Даник Александрович ходит в садик без родителей. Правда, здесь и так все свои. Уютная небольшая группа - всего пять человек - и почти что все дети друг другу приходятся родственниками.

Семейный детский садик появился в деревне Волма несколько лет назад. Две комнаты нашлись в местной школе. В отличие от обычных садиков этот работает с 9 до 16 часов - родителям этого хватает. А главное, что он здесь, под боком. Не приходится возить детей специальным автобусом за 12 километров.

В Дзержинском районе, например, сегодня создают альтернативу классическим детским садам. Преимущественно специальные группы появляются в небольших деревнях, отдаленных от райцентра и крупных агрогородков. Открывают не только семейные сады, которые могут работать по сокращенному графику в будни, но и дневные группы, игровые площадки, где детвора проводит время всего несколько часов. Главное - каждого мальчика и девочку надлежащим образом подготовить к школе. Для остальных желающих организован подвоз.

Такие альтернативные формы воспитания детей создают во всех районах страны. Особенно актуально это для небольших деревень либо для микрорайонов-новостроек в крупных городах, где детских садов не хватает. Кстати, открыть семейную группу можно и дома. Сейчас таких семейных групп всего 7, но не исключено, что с течением времени их станет больше, ведь потребность в них очевидна.