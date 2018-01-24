23 Января 2018 21:09

Как выглядит актуальный рынок труда в Беларуси? Новые правила ведения бизнеса уже многим помогли не только реализовать себя, но и сделать серьезный шаг в развитии. Активно пользуются выгодным моментом и зарубежные инвесторы. При этом поручения по созданию рабочих мест никто не отменял. Такая постепенная перестройка подходов уже сказалась и на структуре трудового рынка. Как поднимает интерес к бизнесу новая волна либерализации и какие вакансии сегодня в цене? Расскажет Алексей Мартиненок.

Каждый день порог этого центра занятости переступает около полутора десятка человек. На каждого из соискателей в среднем пять вакансий. А всего в Минске больше 11 тысяч вариантов пристроить трудовую книжку. Главный спрос - на рабочие профессии: продавцы, повара, парикмахеры. Правда, теперь найти таких сотрудников немного сложнее. Тот же парикмахер уже три месяца как может очень даже просто работать сам на себя. В центрах занятости более актуальным стал подход к тем, кто не умеет. Их научат.

Сергей Лешко, начальник отдела обслуживания граждан №1 комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: "Если у него есть профессия, которая не востребована на рынке, мы предлагаем курсы. Сегодня это 33 профессии, которые можно получить. После они могут вернуться к нам, стать на учет и продолжить поиск работы по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда".

Центры занятости, ярмарки вакансий, электронные базы это только часть вариантов. Классический старт поисков работы - это размещение резюме в интернете. А ведь есть еще и газеты. В век высоких технологий и сила печатного слова все еще имеет свой вес.

Кстати, вакансий как раз у непечатного станка становится все больше. Рабочие специальности у нас традиционно в тренде и последние официальные данные это только подтверждают.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси полпроцента. В стране на учете - 23 тысячи человек. И это на 35 процентов меньше, чем было в начале прошлого года. С другой стороны - наниматели, в базе у которых сейчас около 54 тысячи вакансий. Причем, спрос на рабочие профессии по сравнению с прошлым годом вырос почти на 10 процентов. Теперь для таких специалистов открыто больше половины вариантов трудоустройства.

В вопросе трудоустройства, во-первых, следует учитывать принцип справедливости. Здесь все просто и логично: за хорошее образование - место с достойной зарплатой, выше качество работы - лучше перспективы. Плюс социальные обязательства. Отчисления в ФСЗН - это гарантия для пенсионеров, из подоходного налога получаем новые больницы, школы, детские сады, да много чего еще. Вот это и есть те, совсем не лишние, пять копеек.

Дмитрий несколько лет назад оседлал еще первую волну либерализации. На условии "работай, только налоги плати" взял безвозвратную субсидию. Теперь мастерская по ремонту велосипедов обросла еще и лыжами, сноубордами, детскими колясками. Предприниматель официально индивидуальный, но в одиночку обработать такие объемы уже тяжело, нужен сотрудник. В общем, вакансия открыта, желающих немного.

Теперь даже ИП не надо оформлять сразу в 30 случаях. В октябре начал работу указ, который расширил перечень видов деятельности для так называемых ремесленников. Промежуточный итог за три месяца: самозанятых в Беларуси стало больше почти на две тысячи.

Пресловутый пакет либерализации дал результат и в глубинке. На этом новом предприятии вблизи Пружан уже сейчас задумываются над расширением производства. Здесь самостоятельно разработали технологию изготовления пластичного песка. Он хорош для детского творчества и развивает моторику. Не ноу-хау - в Китай и Америка уже засыпали свои рынки. Прижился песочный бизнес и в Беларуси. А еще дал работу тем, кто уже, казалось, совсем привык трудиться на экспорт. Арсений 12 лет ездил на заработки в Россию. Сейчас работа почти рядом с домом.

Арсений Малюско, рабочий предприятия: "Преимущество в том, что работа близко к дому, я всегда с семьей. Нормально, хороший заработок. Все родные меня видят каждый день. И коллектив очень хороший".

Пока здесь 12 рабочих мест, но директор уверяет - цифра будет расти. Юрий специально переехал из Минска в небольшой райцентр вслед за местными бизнес-преференциями.

Юрий Осипович, директор предприятия по производству пластичного песка: "Занимаемся разработкой новых продуктов. Соответственно, у нас будет увеличение штата. Мы завозим оборудование. И к концу 2018 года мы планируем порядка 22-25 человек штат предприятия".

Перестройка подходов к формированию трудового рынка продолжается. В прошлом году создано около 50 тысяч новых рабочих мест. Причем, с упором на их высокую эффективность. Приняты ключевые решения по либерализации бизнеса, открыты легальные коридоры для ремесленников. Вот и рынок труда, по последним данным, уверенно остается на стороне предложения. Как говорится, было бы желание.