Как не попасть на удочку автомошенников. Расследование корреспондентов Агентства теленовостей

27 Апреля 2018 19:06

Как не попасть на удочку автомошенников... Свое расследование провели корреспонденты Агентства теленовостей. Аферисты продают машины с поддельными документами и номерами. А при постановке на учет в ГАИ, выясняется, что транспортное средство даже не растаможено. На данный момент в стране выявлено уже 5 фактов такого мошенничества. Не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше. Все нюансы детально изучил наш корреспондент Юрий Шевчук.

Не бита, не крашена, но ездить нельзя. Эту "ауди" Александр купил в подарок отцу полтора года назад. Молодой человек встретился с продавцом, посмотрел товар и даже созвонился с владельцем машины. Никаких подозрений на тот момент у покупателя не возникало, ведь и документы, и идентификационные номера, как казалось, были в полном порядке.

Как позже выяснится, человека с такими паспортными данными даже не существует, а все документы - обычная липа, хоть и качественная. Как вспоминает Саша, даже сертификат о прохождении ТО был подделан таким образом, якобы машина находилась в Беларуси с 2012 и каждый год проходила техосмотр. Но все это выяснилось примерно через три месяца.

По всем документам машина чистая, но нерастаможенная. Как выяснилось, в 2012 году авто было пригнано из Европы, далее без каких-либо таможенных процедур машину переправили в Россию, где она и находилась около пяти лет. И вот после аферы "ауди" оказалась во дворе Александра.

Проверить растаможен автомобиль или нет, в принципе можно. Для этого нужно зайти на сайт ГПК и в специальном разделе ввести ВИН-код машины. Но, к сожалению, пока система не доработана и даже растаможенные автомобили не всегда обнаруживаются.

А вот и сам подозреваемый. Его опознал Александр. В объектив камеры видеонаблюдения мужчина попал, когда продавал очередной своей жертве машину с поддельными документами. Также оперативники выяснили, что вместе с аферистом работала и эта женщина. Роль каждого из сообщников сейчас выясняют правоохранители. Кстати, к этому моменту известно уже о пяти пострадавших, но в милиции не исключают, что обманутых покупателей может быть гораздо больше. Если вы знаете этих людей, звоните в милицию.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси:

"Проблема эта весьма актуальна. Достаточно лишь сказать, что в прошлом году было возбуждено более 260 уголовных дел по фактам продажи ТС по поддельным документам либо с видоизмененными номерами кузова. Возможно это стало из-за легкомыслия самих покупателей".

Чтобы обезопасить себя, в МВД советуют, во-первых, покупать автомобиль исключительно у владельца, а не через посредников. Во-вторых, перед тем как заключить договор купли-продажи, проверить авто по базе в ГАИ. Также стоит задуматься, если на машине уже стоят транзитные номера, а владелец отказывается от проверки в ГАИ. Все это говорит о том, что у авто явно темное прошлое. Как говорят в МВД, после изменения правил продажи авто у аферистов практически не останется шансов на нелегальные сделки. Не лишним бы стало и создание единой базы, где люди в онлайн-режиме могли бы проверить свою потенциальную покупку. В России аналогичная система работает уже давно. А до этого людям нужно быть внимательнее самим, ведь, как выяснилось, на удочку к мошенникам может попасть каждый.