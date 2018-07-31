Как настоящих героев встречали наших спасателей. Белорусский экипаж Ми-8 вернулся из Латвии

Из Латвии вернулись белорусские спасатели. Там они помогали коллегам в тушении лесных пожаров. Сегодня вертолет Ми-8 приземлился на аэродроме Липки. Напомним, огнем в соседней стране было охвачено более тысячи гектаров. Операция по ликвидации очагов началась для 6 наших специалистов 26 июля. По поручению Главы государства в Латвию отправился вертолет Ми-8. Этот воздушный борт оснащен специальными системами, которые позволяют забирать до 3 тонн воды практически из любого источника. Как отмечает командир экипажа, им пришлось работать в трудных условиях: сильный ветер и жара. Усугубляла положение и обширность территории, охваченной огнем. Сегодня авиацию МЧС Беларуси встречали как настоящих героев. А вообще наше спасательное ведомство более 20 раз помогало другим странам в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

"Работали мы весь световой день, до 9-10 часов вечера. Посадки только для дозаправки, чтобы немного перекусить. За этот период налет составил 20 часов, сброшено порядка 500 тонн воды на очаги. Задачу мы свою выполнили в полном объеме, с высоким качеством. Руководство Латвии и наши коллеги отметили высокий уровень подготовки наших пилотов".

Вместе с белорусскими спасателями на месте работали два экипажа вертолетов из Латвии и один из Литвы. На сегодняшний день пожар практически устранен, остались лишь небольшие очаги, с которыми местные спасатели смогут справиться своими силами.