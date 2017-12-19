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Кадетский бал в Могилеве сохраняет офицерские традиции
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18 Декабря 2017 19:05

Кадетский бал в Могилеве сохраняет офицерские традиции

Одним из ярких событий предновогодних торжеств стал кадетский бал в Могилеве.

По доброй традиции в старинном зале гражданских обрядов он собрал меценатов от бизнеса. А также представителей силовых ведомств, городского и областного исполнительных комитетов, Министерства спорта и туризма. Многочисленные сертификаты, в том числе на 30 000 рублей для приобретения мебели и системы видеонаблюдения, вручены воспитанникам училища в рамках благотворительной акции "Наши дети".

Кстати, подобный бал проходит уже в седьмой раз за историю кадетского училища. И подтверждает сохранение офицерских традиций.

  

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