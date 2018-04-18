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К самоубийству рядового Александра Коржича привели действия трех сержантов
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19 Апреля 2018 15:00

К самоубийству рядового Александра Коржича привели действия трех сержантов

Следственный комитет завершил предварительное расследование по делу гибели солдата. Всего возбуждено 15 уголовных дел, которые соединили в одно производство. Причем отношение к гибели Коржича имеют только три дела, которые возбуждены в отношении трех сержантов. Напомним, ранее СК рассматривал и иные версии причины смерти солдата-срочника: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.

Напомним, тело Александра Коржича обнаружили 3 октября прошлого года в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.

  

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