К расследованию гибели военнослужащего Александра Коржича подключился Комитет солдатских матерей

18 Октября 2017 17:01

Члены белорусской общественной организации сегодня посетили 72-й гвардейский учебный центр в Печах. Они встретились с командованием и личным составом, а также пообщались с сослуживцами солдата.

Галина Чигринова, председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей: "Есть некоторые такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно использовать в своих корыстных целях".

Георгий Атаманов, член Белорусского союза офицеров, зампредседателя Международного союза советских офицеров: "В это время, оно сложное, очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу, понимание. А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону".