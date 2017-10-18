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К расследованию гибели военнослужащего Александра Коржича подключился Комитет солдатских матерей
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18 Октября 2017 17:01

К расследованию гибели военнослужащего Александра Коржича подключился Комитет солдатских матерей

Члены белорусской общественной организации сегодня посетили 72-й гвардейский учебный центр в Печах. Они встретились с командованием и личным составом, а также пообщались с сослуживцами солдата.

Галина Чигринова, председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей: "Есть некоторые такие силы у нас, которые хотят использовать вот этот несчастный случай, вот эту боль нашу общую за этого парня и за мать этого мальчика. Не нужно использовать в своих корыстных целях".

Георгий Атаманов, член Белорусского союза офицеров, зампредседателя Международного союза советских офицеров: "В это время, оно сложное, очень важно сохранить стабильность, уважение друг к другу, понимание. А те, кто этого не понимает, и действительно имеют место какие-то правонарушения, они должны ответить по закону".

  

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