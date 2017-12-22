К марафону "Наши дети" присоединились представители концерна "Белнефтехим"

22 Декабря 2017 18:01

На карте доброго и щедрого марафона для наших детей с каждым днем появляется все больше точек. Сегодня новогодний праздник пришел в 11-ю вспомогательную школу Минска. Сладкие подарки и поздравления сюда привезли представители концерна "Белнефтехим". Под елкой дети нашли также настольные игры, 8 телевизоров. И возможность во время новогодней сказки побеседовать с главным волшебником - Дедом Морозом. В этом учебном заведении по спецпрограмме базовые предметы осваивают 185 учеников с психо-физическими особенностями развития.

Марафон добрых дел охватывает все больше детей как в столице, так и в регионах. Внимание и заботу получают те, кто особенно в этом нуждается. Напомним, новогодняя акция будет длиться до 10 января.