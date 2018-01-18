К большому спортивному празднику - Евроиграм - в столице активно развивается гостиничная индустрия

18 Января 2018 15:19

В этом году востребованность минских отелей увеличилась и составила в среднем 45 процентов. А на период зимних праздников - сто процентов. К тому же в этом году в городе построят еще три гостиницы. Там одновременно смогут разместиться до трехсот человек. При этом такой вариант выбирают все больше туристов. Цены номеров ежегодно снижаются.

Сейчас в Минске работает полсотни отелей. В прошлом году в них остановилось более полумиллиона туристов из разных стран мира.