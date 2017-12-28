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К благотворительной акции "Наши дети" сегодня присоединилась семья Виктора Лукашенко
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28 Декабря 2017 17:03

К благотворительной акции "Наши дети" сегодня присоединилась семья Виктора Лукашенко

С подарками она навестила воспитанников дома семейного типа Маргариты и Сергея Кундиковых. Кстати, одного из первых в Беларуси. Почти полсотни ребят вышли из его стен, большинство получило высшее образование - стали педагогами, ветврачами и даже военными. И сейчас здесь воспитываются 11 приемных детей.

  

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