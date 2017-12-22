К благотворительной акции "Наши дети" присоединилось Министерство обороны

23 Декабря 2017 12:01

Военные посетили подшефный детский дом в Орше. Праздничный настрой задавали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и детской студии "Звездочка". В свою очередь воспитанники интерната устроили благотворителям праздничный концерт, а также поделились своими успехами.

В этом году проведена модернизация фасада одного из корпусов на сумму около 180 тысяч рублей, а также закуплена мебель для спален.