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К благотворительной акции "Наши дети" присоединилось Министерство обороны
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23 Декабря 2017 12:01

К благотворительной акции "Наши дети" присоединилось Министерство обороны

Военные посетили подшефный детский дом в Орше. Праздничный настрой задавали артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и детской студии "Звездочка". В свою очередь воспитанники интерната устроили благотворителям праздничный концерт, а также поделились своими успехами.

В этом году проведена модернизация фасада одного из корпусов на сумму около 180 тысяч рублей, а также закуплена мебель для спален.

  

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